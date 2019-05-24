24 Mayıs 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Çaykur Rizespor - Trabzonspor | CANLI

Çaykur Rizespor - Trabzonspor | CANLI
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 Giriş Tarihi: 24.05.2019

'in 34. haftasında ile karşı karşıya geliyor. , kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak üçüncülük iddiasını sürdürmek istiyor. İkinci yarının en başarılı ekiplerinden Rizespor ise zorlu maçtan galip ayrılıp ligi ilk 10 sıra içerisinde bitirmeyi amaçlıyor. Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Rizespor - Trabzonspor mücadelesini aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

ile , 'de bugün oynayacakları maçla 36. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 35 maçta bordo-mavililerin 22-5 üstünlüğü bulunuyor. 8 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Bordo-mavililerin attığı 71 gole, Çaykur Rizespor 26 golle karşılık verebildi.

11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Majid, Novak, Abdülkadir Parmak, Jose Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Rodallega

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Awaziem, Saadane, Melnjak, Azubuike, Musa, Samudio, Boldrin, Aatif, Muriqi.



RİZE'DE EV SAHİBİ ÜSTÜN

Rize'de yapılan maçlarda ise ev sahibi ekip daha fazla galibiyet elde etti. Çaykur Rizespor, Rize'de oynanan 17 maçın 6'sında galip gelirken, 5 kez kazandı. 6 maç beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Trabzonspor 26 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü. İki takım arasındaki en farklı galibiyeti bordo-mavili takım, 8 Mayıs 2016'da sahasında 6-0'lık sonuçla elde etti. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı ise bordo-mavilileri 4-1 kazanmıştı.

Trabzonspor Rizespor'u 22 kez yendi

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı saat 21.00'de başladı ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Trabzonspor'un gözü üçüncü sırada

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