Çaykur Rizespor - Trabzonspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Trabzonspor, kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak üçüncülük iddiasını sürdürmek istiyor. İkinci yarının en başarılı ekiplerinden Rizespor ise zorlu maçtan galip ayrılıp ligi ilk 10 sıra içerisinde bitirmeyi amaçlıyor. Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Rizespor - Trabzonspor mücadelesini aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de bugün oynayacakları maçla 36. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 35 maçta bordo-mavililerin 22-5 üstünlüğü bulunuyor. 8 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Bordo-mavililerin attığı 71 gole, Çaykur Rizespor 26 golle karşılık verebildi.

11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Majid, Novak, Abdülkadir Parmak, Jose Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Rodallega



Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Awaziem, Saadane, Melnjak, Azubuike, Musa, Samudio, Boldrin, Aatif, Muriqi.







RİZE'DE EV SAHİBİ ÜSTÜN

Rize'de yapılan maçlarda ise ev sahibi ekip daha fazla galibiyet elde etti. Çaykur Rizespor, Rize'de oynanan 17 maçın 6'sında galip gelirken, Trabzonspor 5 kez kazandı. 6 maç beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Trabzonspor 26 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü. İki takım arasındaki en farklı galibiyeti bordo-mavili takım, 8 Mayıs 2016'da sahasında 6-0'lık sonuçla elde etti. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı ise bordo-mavilileri 4-1 kazanmıştı.

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı saat 21.00'de başladı ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanıyor.