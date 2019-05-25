25 Mayıs 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor pes etmiyor

Trabzonspor pes etmiyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.05.2019

Bu sezon sahaya sürdüğü gençlerle taraflı-tarafsız herkesin övgüsünü alan , 'in pes etmeyen yapısını sahaya yansıtıyor.

Bordomavili takım bu sezon ligde 14 karşılaşmada yenik duruma düştü. bu maçların 5'ini çevirmeyi başarırken, 2 mücadeleyi berabere bitirdi. 7'sini ise kaybetti. Fırtınası, 17 puan çıkardı.

İKİ İSİM AYRILIYOR

Fırtına'da Rizespor maçının ardından üç futbolcunun sözleşmesi sona erdi. dün kadroda yoktu ama maça 11'de başladı, İbanez ise kulübede oturdu. Bordo-mavili yönetim, Hugo Rodallega ile takımda kalması yönündeki görüşmeleri sürdürüyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonsporlu futbolculardan alkışlanacak hareket Trabzonsporlu futbolculardan alkışlanacak hareket
Ahmet Ağaoğlu'dan Trabzonspor açıklaması Ahmet Ağaoğlu'dan Trabzonspor açıklaması
Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör