25 Mayıs 2019, Cumartesi
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İKİ İSİM AYRILIYOR
Fırtına'da Rizespor maçının ardından üç futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Olcay Şahan dün kadroda yoktu ama Hugo Rodallega maça 11'de başladı, İbanez ise kulübede oturdu. Bordo-mavili yönetim, Hugo Rodallega ile takımda kalması yönündeki görüşmeleri sürdürüyor.
Trabzonspor pes etmiyor
Giriş Tarihi: 25.05.2019
Bu sezon sahaya sürdüğü gençlerle taraflı-tarafsız herkesin övgüsünü alan Trabzonspor, Karadeniz'in pes etmeyen yapısını sahaya yansıtıyor.
Bordomavili takım bu sezon ligde 14 karşılaşmada yenik duruma düştü. Trabzonspor bu maçların 5'ini çevirmeyi başarırken, 2 mücadeleyi berabere bitirdi. 7'sini ise kaybetti. Karadeniz Fırtınası, 17 puan çıkardı.
İKİ İSİM AYRILIYOR
Fırtına'da Rizespor maçının ardından üç futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Olcay Şahan dün kadroda yoktu ama Hugo Rodallega maça 11'de başladı, İbanez ise kulübede oturdu. Bordo-mavili yönetim, Hugo Rodallega ile takımda kalması yönündeki görüşmeleri sürdürüyor.
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