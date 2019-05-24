24 Mayıs 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da yeni hedef Halil Dervişoğlu

Yeni hedef Halil Dervişoğlu
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 24.05.2019

, ’ın 19 yaşındaki forveti için görüşmelere başladı

Genç yetenek avını sürdüren Fırtına; Yusuf Sarı ve Fıratcan Üzüm'den sonra rotayı yeni bir gurbetçiye çevirdi... 'nın takımında forma giyen Halil İbrahim Dervişoğlu için girişimlere başlandı. Trabzon kökenli olan 19 yaşındaki forvet, bu sezon Hollanda 2. Ligi'nde 14 gol, 12 asistlik performans sergiledi. Scout ekibi, birçok kez izlediği Halil için "Direkt oynayabilecek kapasitede" raporu verdi. Bonservis pazarlıkları olumlu sonuçlanırsa Halil imzaya çağrılacak.

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