24 Mayıs 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor kapanışı Çaykur Rize ile yapıyor

Güzel bitirelim
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 24.05.2019

, sezonu üç puanla noktalamak istediklerini söyledi. Bordomavili takım 3.’lük şansı içinse ’ın maçının sonucunu bekleyecek

'in son haftasında bu akşam deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Ligde 11 haftadır yenilmeyen (8 galibiyet, 3 beraberlik) bordo-mavililer, seriyi sürdürüp kapanışı da 3 puanla yapmayı planlıyor. Üçüncülük hedefi içinse -Aytemiz Alanyaspor maçının sonucu beklenecek. Siyah-beyazlı takımın puan kaybetmesi, Trabzonspor'un da galip gelmesi halinde Fırtına ligi 3'üncü bitirecek.

KADRODA 2 TANE EKSİK VAR

Trabzonspor'da sakatlığı devam eden Onazi ile kart cezalısı Amiri forma giyemeyecek. Teknik direktör 'ın geçen haftaki ilk onbiri aynen sahaya sürmesi bekleniyor. Sözleşmesi 2 yıl uzatılan başarılı hoca sezonu galibiyetle tamamlayıp tatile moralli çıkmak istediklerini vurgularken, Rizespor'un evinde etkili olduğunu da hatırlatarak oyuncularını uyardı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'dan 2 yıllık imza! Trabzonspor'dan 2 yıllık imza!
Trabzonspor Ç. Rizespor mesaisini tamamladı Trabzonspor Ç. Rizespor mesaisini tamamladı
Yeni hedef Halil Dervişoğlu Yeni hedef Halil Dervişoğlu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör