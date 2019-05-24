Trabzonspor kapanışı Çaykur Rize ile yapıyor
Ünal Karaman, sezonu üç puanla noktalamak istediklerini söyledi. Bordomavili takım 3.’lük şansı içinse Beşiktaş’ın maçının sonucunu bekleyecek
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor bu akşam deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Ligde 11 haftadır yenilmeyen (8 galibiyet, 3 beraberlik) bordo-mavililer, seriyi sürdürüp kapanışı da 3 puanla yapmayı planlıyor. Üçüncülük hedefi içinse Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor maçının sonucu beklenecek. Siyah-beyazlı takımın puan kaybetmesi, Trabzonspor'un da galip gelmesi halinde Fırtına ligi 3'üncü bitirecek.
KADRODA 2 TANE EKSİK VAR
Trabzonspor'da sakatlığı devam eden Onazi ile kart cezalısı Amiri forma giyemeyecek. Teknik direktör Ünal Karaman'ın geçen haftaki ilk onbiri aynen sahaya sürmesi bekleniyor. Sözleşmesi 2 yıl uzatılan başarılı hoca sezonu galibiyetle tamamlayıp tatile moralli çıkmak istediklerini vurgularken, Rizespor'un evinde etkili olduğunu da hatırlatarak oyuncularını uyardı.
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