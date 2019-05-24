Olcay Şahan Trabzonspor'a veda etti!

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Olcay Şahan, yayınladığı veda mesajıyla takımdan ayrıldığını açıkladı.

Trabzonspor'da bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Olcay Şahan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımşa bordo-mavili ekibe veda ettiğini açıkladı.

Olcay Şahan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Geldiğim ilk günden bugüne Trabzonspor formasını onu ve gururla taşıdım. Süre aldığım her dakika büyük Trabzonspor taraftarını mutlu etmek için terimin son damlasına kadar savaştım. Feda olması gerektiğinde, feda deyip elimden geleni yaptım. Beni iyi günde, kötü günde destekleyen, yanımda olan bütün herkese teşekkür etmek istiyorum. Burada çok güzel anılarım oldu. Şimdi veda zamanı. Hakkınızı helal edin, hoşçakalın."

Olcay Şahan, Trabzonspor'da bu sezon 21 maçta görev alırken 2 gol kaydetti, 5 de asist yaptı. vermişti.



