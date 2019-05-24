24 Mayıs 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Olcay Şahan Trabzonspor'a veda etti!

Olcay Şahan Trabzonspor'a veda etti!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 Giriş Tarihi: 24.05.2019

ile sözleşmesi sona eren , yayınladığı veda mesajıyla takımdan ayrıldığını açıkladı.

'da bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımşa bordo-mavili ekibe veda ettiğini açıkladı.

Olcay Şahan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Geldiğim ilk günden bugüne Trabzonspor formasını onu ve gururla taşıdım. Süre aldığım her dakika büyük Trabzonspor taraftarını mutlu etmek için terimin son damlasına kadar savaştım. Feda olması gerektiğinde, feda deyip elimden geleni yaptım. Beni iyi günde, kötü günde destekleyen, yanımda olan bütün herkese teşekkür etmek istiyorum. Burada çok güzel anılarım oldu. Şimdi veda zamanı. Hakkınızı helal edin, hoşçakalın."

Olcay Şahan, Trabzonspor'da bu sezon 21 maçta görev alırken 2 gol kaydetti, 5 de asist yaptı. vermişti.

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