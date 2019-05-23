23 Mayıs 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

Trabzonspor Ç. Rizespor mesaisini tamamladı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.05.2019

, 'in 34. haftasında yarın deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bordo-mavili ekip, teknik direktör yönetiminde 'nde çalıştı.

Futbolcular, idmanda ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar yaptı.

ile arasında oynanacak maç, yarın Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak.

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