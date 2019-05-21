21 Mayıs 2019, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor, iki futbolcuyu renklerine bağladı

Gençlik aşısı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 21.05.2019

Bordo-mavililer prensip anlaşmasına vardığı 20 yaşındaki ’dan sonra ’un 19 yaşındaki kanat futbolcusu ’le de el sıkıştı

yönetim kurulu bir yandan gelecek sezon için iddialı kadro kurmak, bir yandan da geleceğe yatırım yapmak için yoğun çaba sarf ediyor. 'da Marsilya'nın ikinci takımında forma giyen 20 yaşındaki kanat oyuncusu ve kulübü ile her konuda anlaşmaya varan, transferi sadece imzaya bırakan bordo-mavililer bir başka genç ismi daha renklerine bağlamak üzere. Yönetim, geride kalan sezonda forması giyen ile her konuda anlaşmaya vardı ve oyuncuya ön protokolü imzalattı. Resmi sezonun başlaması ile Üzüm bordo-mavili formayı giyecek. Kulübüyle sözleşmesi ay sonu bitecek olan 19 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 21 maçta görev yaptı ve bir kez fileleri havalandırdı. 1.78 boyundaki oyuncu, kulübü ile toplam 33 maça çıktı ve 4 gol attı. Bu arada Yusuf Sarı'nın da gelecek hafta 'a gelmesinin planlandığı; tek sorunun Marsilya'nın oyuncunun bir sonraki satışından pay istemesi olduğu ifade edildi.

Parmak'la gösteriliyor

Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'den sonra Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak ve Murat Cem Akpınar gibi gençleri Türk futboluna sunan Trabzonspor, diğer genç oyuncuların da önünü açmış oldu. Özellikle Parmak, performansı ile parmak ısırtmaya başladı. derbisinde 60 kez topla buluşan 24 yaşındaki oyuncu, sahanın en fazla başarılı çalım (5) ve şut pası atan (5) ismiydi. 1 asist yapan Parmak, 4 kez de pas arası yaptı.

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