Trabzonspor, iki futbolcuyu renklerine bağladı
Bordo-mavililer prensip anlaşmasına vardığı 20 yaşındaki Yusuf Sarı’dan sonra Eskişehirspor’un 19 yaşındaki kanat futbolcusu Fıratcan Üzüm’le de el sıkıştı
Trabzonspor yönetim kurulu bir yandan gelecek sezon için iddialı kadro kurmak, bir yandan da geleceğe yatırım yapmak için yoğun çaba sarf ediyor. Fransa'da Marsilya'nın ikinci takımında forma giyen 20 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Sarı ve kulübü ile her konuda anlaşmaya varan, transferi sadece imzaya bırakan bordo-mavililer bir başka genç ismi daha renklerine bağlamak üzere. Yönetim, geride kalan sezonda Eskişehirspor forması giyen Fıratcan Üzüm ile her konuda anlaşmaya vardı ve oyuncuya ön protokolü imzalattı. Resmi transfer sezonun başlaması ile Üzüm bordo-mavili formayı giyecek. Kulübüyle sözleşmesi ay sonu bitecek olan 19 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 21 maçta görev yaptı ve bir kez fileleri havalandırdı. 1.78 boyundaki oyuncu, kulübü ile toplam 33 maça çıktı ve 4 gol attı. Bu arada Yusuf Sarı'nın da gelecek hafta Trabzon'a gelmesinin planlandığı; tek sorunun Marsilya'nın oyuncunun bir sonraki satışından pay istemesi olduğu ifade edildi.
Parmak'la gösteriliyor
Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'den sonra Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak ve Murat Cem Akpınar gibi gençleri Türk futboluna sunan Trabzonspor, diğer genç oyuncuların da önünü açmış oldu. Özellikle Parmak, performansı ile parmak ısırtmaya başladı. Beşiktaş derbisinde 60 kez topla buluşan 24 yaşındaki oyuncu, sahanın en fazla başarılı çalım (5) ve şut pası atan (5) ismiydi. 1 asist yapan Parmak, 4 kez de pas arası yaptı.
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