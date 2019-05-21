21 Mayıs 2019, Salı

TRABZONSPOR

Olcay Şahan Bundesliga yolcusu

Olcay Bundesliga yolcusu
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 21.05.2019

Fırtına'da 2.5 yıl forma giydikten sonra sezon sonu ayrılacak olan , Bundesliga'ya gitmek istiyor. Devre arasında sözleşmesinde yapılan yenileme sonrası sezon sonunda istediği takdirde takımdan ayrılacak tecrübeli oyuncunun maçı sonrası eşyalarını toplayarak veda edeceği belirtildi. Olcay'ın yakın çevresine, "Aslında futbolu burada bırakmak istiyordum ama şartlar bunu gerektirdi. Şimdi Bundesliga'ya dönmek istiyorum. Orada görüşmelerimiz var" dediği öğrenildi.

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