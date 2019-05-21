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Olcay Şahan Bundesliga yolcusu
Giriş Tarihi: 21.05.2019
Fırtına'da 2.5 yıl forma giydikten sonra sezon sonu ayrılacak olan Olcay Şahan, Bundesliga'ya gitmek istiyor. Devre arasında sözleşmesinde yapılan yenileme sonrası sezon sonunda istediği takdirde takımdan ayrılacak tecrübeli oyuncunun Rize maçı sonrası eşyalarını toplayarak veda edeceği belirtildi. Olcay'ın yakın çevresine, "Aslında futbolu burada bırakmak istiyordum ama şartlar bunu gerektirdi. Şimdi Bundesliga'ya dönmek istiyorum. Orada görüşmelerimiz var" dediği öğrenildi.
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