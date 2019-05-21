21 Mayıs 2019, Salı

TRABZONSPOR

Keyif veriyor

Keyif veriyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 21.05.2019

Karadeniz ekibi gençlerinin performansı ve oynadığı futbolla futbolseverleri mest etti.

, bu sezon oynadığı futbolla taraflı tarafsız tüm spor kamuoyunun beğenisini kazandı. Altyapıdan çıkardığı genç oyuncularla birlikte bu sezon sporseverlerin gözlerinin pasını silen Karadeniz Fırtınası, özellikle derbilerde daha bir başka oynadı. karşısında sezonun futbolunu ortaya koyan Trabzonspor, spor yorumcuları tarafından da övgü yağmuruna tutuldu. Başta teknik direktör olmak üzere tüm takıma methiyeler dizildi.

KARAMAN DOKUNUŞ

ve başta olmak üzere Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen ve Abdulkadir Parmak'ın performansları da derbi zaferine damga vurdu. Transfer yasağı bir tarafa Kucka'nın gidişi ve Onazi'nin sakatlığından sonra tüm bordo-mavili camiada büyük bir tedirginlik vardı. Ancak Ünal Karaman, Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür üçlüsünü birlikte oynatmanın formülünü bularak takıma ekstra güç kattı.

ŞAMPIYONLUĞUN EN GÜÇLÜ ADAYI OLUR

Beşiktaş karşısındaki futboldan ve alınan zaferden sonra tüm camianın ortak bir beklentisi oluştu. Özellikle Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün önümüzdeki sezon için de kadroda tutulması gerektiğine vurgu yapılıyor. Camia; bu sezonki kadro korunur, yeni sezon için kaliteli takviyeler yapılırsa Trabzonspor şampiyonluğun en güçlü adayı olur görüşünde birleşti.

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