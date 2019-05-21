Yusuf Yazıcı gururu

Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla Trabzonspor forması ile 100. maçına çıkmaya hazırlanan Yusuf Yazıcı, toplam 43 gole direkt katkı sağladı

Kaptan Yusuf Yazıcı, altyapısından yetiştiği bordo-mavili takımda Rizespor karşılaşmasıyla 100. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor. 22 yaşındaki yıldız, kısa süre içinde ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Genç futbolcu, Trabzonspor'da forma giydiği 4 sezonda kupa ve ligde olmak üzere 99 karşılaşmada 7 bin 408 dakika görev aldı. Yusuf, ligde 86 karşılaşmada 20 gol kaydederken, kupada da 13 maçta rakip fileleri 2

kez havalandırarak toplam 22 golle takımına önemli skor katkısı da sağladı



DERBİLERİ SEViYOR

Genç futbolcu, üç büyük rakipleri karşısında da gol atma başarısı gösterdi. Bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde fileleri birer kez sarsan Yusuf Yazıcı, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da Galatasaray karşısında iki maçta birer gol buldu.