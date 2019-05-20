8 yılın en iyisi

Trabzonspor, Beşiktaş’ı da mağlup ederek yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. 8 sezon aradan sonra ilk kez bu başarıyı yakaladı

Süper Lig'i 4'üncü sırada bitirmeyi garantileyen ve 3'üncülük için de şansını son haftaya taşıyan Trabzonspor, yakaladığı puan serisi ve topladığı puan bakımından son 8 sezonun en iyi dönemini geçiriyor. Son olarak 2010-11'in 19'uncu ve 34'üncü haftalarını namağlup geride bırakarak 15 maçlık puan serisi yakalayan ve bu periyotta 39 puan hanesine yazdıran bordo-mavililer, bu sezon ise ligde son 11 maçta 27 puan elde ederek 2010- 11'den sonra en çok puanı topladığı döneme ulaştı. Trabzonspor; 2011-12'de 19, 2012-13'te 9, 2013- 14'te 16, 2014-15'te 18, 2015-16'da 10, 2016-17'de 26 puan ve 2017-18'de 24 puanlık seri yapmıştı.



KAYIPLARA YANIYORLAR



Karadeniz ekibi ayrıca ligin bitimine bir hafta kala 82 puan topladığı 2010-11'den sonra 60 puana ulaşarak son 8 sezonda en çok puan topladığı döneme ulaştı. Bordomavililer 2011-12'de 56, 2012-13'te 46, 2013-14'te 53, 2014- 15'te 57, 2015-16'da 40, 2016-17'de 51 ve 2017-18'de 55 puan hanesine yazdırabilmişti. Ligde 60 puanla 4'üncü sırada yer alan Trabzonspor, 34'üncü hafta mücadelesinde deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Bu istatistikleri elde eden Fırtına, ligde bazı maçlarda yaşadığı puan kayıplarına yanıyor.



Derbilerin takımı



Fırtına, Süper Lig'de 3 büyüklere karşı son 8 sezonun en iyi dönemini yaşadı. Bordo-mavililer; Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe karşısında oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alan ve 1 kez kaybederek son yılların en çok puanını topladı. Karadeniz ekibi, söz konusu rakipleri karşısında 2010-11'de 15, bu sezon 11 puanı hanesine yazdırdı. Trabzon, 3 büyüklere karşı 2011- 12'de 5, 2012-13'te 4, 2013-14'te 2, 2014-15'te 8, 2015-16'da 3, 2016- 17'de 7, 2017-18'de de 6 puan aldı.

En golcü dönem



Trabzonspor, bu sezon yabancı oyuncularının katkılarıyla 33. hafta sonunda 61 gol attığı 2011- 2012'yle beraber son 8 sezon içerisinde en skorer dönemini yaşadı. Karadeniz ekibi, 2012-2013'te 35, 2013-14'te 50, 2014-15'te 54, 2015-16'da 40, 2016-17'de 37, 2017-18'de ise 57 golle 32. haftaları tamamlamıştı. Bordo-mavili takım, 2010-2011 sezonunda ise 63 golle son dönemlerin en golcü 33. haftasını geride bırakmıştı.



Sihirbaz Karaman



Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş'in görev yaptığı 2010-11'den sonra G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ı aynı sezon içerisinde yenme başarısını Ünal Karaman yönetiminde gösterdi. Bordo-mavililer F.Bahçe'yi 3-2, Beşiktaş'ı 1-0 ve G.Saray'ı 2-0'la geçmişti. Bu sezon ise evinde G.Saray'ı 4-0, F.Bahçe ve Beşiktaş'ı da 2-1 yenerek 8 sezon sonra bir ilki gerçekleştirmiş oldu.