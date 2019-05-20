Yusuf aşkı
Beşiktaş galibiyeti sonrası binlerce Trabzon taraftarı 22 yaşındaki futbolcuya, sevgilerini bildiren mesaj yağdırdı. Yazarımız Erman Toroğlu da “Yusuf gibisini bulamazsınız” dedi
Bordo-mavili taraftarların Yusuf Yazıcı aşkı tavan yaptı. 22 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş derbisi sonrası sosyal medya hesabından, "Ailem, şehrim ve yuvam" yazarak bir paylaşımda bulunması üzerine taraftarlar onu mesaj yağmuruna tuttu. Bir anda sosyal medyada Türkiye gündeminin birinci sırasına yerleşen genç yıldız ile Ahmet Ağaoğlu önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacak. Bilindiği üzere Yusuf'u Avrupa'nın dev takımları uzun zamandır takip ediyor. Bu arada futbol otoritesi, yazarımız Erman Toroğlu'ndan Yusuf Yazıcı'ya övgü. Toroğlu, "Yusuf ile Atiba'nın arasındaki fark futbol kalitesi bakımından çok belli. Birisi 8'se diğeri 5. Atiba gibi oyuncuyu bulabilirim ama Yusuf gibisini bulamam. Nereden bulacağım? Şu anda Türkiye'de oynayan Türk futbolculara bakın. Bana Yusuf gibi 5 tane Türk futbolcu sayamazsınız. Çok kaliteli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
Altyapı madeni
Fırtına bu sezon altyapıdan gelen isimlerinin katkısı ile tam 20 puan elde etti. Bordo-mavililer, bu futbolcuların gol attığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle üst sıralardaki mücadelesinde önemli puanlar kazandı. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı 4'er golle Karadeniz ekibinin en skorer gençleri oldu.
Sosa bir başka
Arjantinli oyuncu Jose Sosa, gol yollarında bu sezon takımına büyük katkı yaptı. Geçen sezon 25 lig maçında gol atma başarısı gösteremeyen bordo-mavili takımın kaptanı, bu sezon 27 karşılaşmada 5 golle skora destek verdi.
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