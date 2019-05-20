20 Mayıs 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Yusuf aşkı

Yusuf aşkı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 20.05.2019

galibiyeti sonrası binlerce taraftarı 22 yaşındaki futbolcuya, sevgilerini bildiren mesaj yağdırdı. Yazarımız da “Yusuf gibisini bulamazsınız” dedi

Bordo-mavili taraftarların aşkı tavan yaptı. 22 yaşındaki futbolcunun derbisi sonrası hesabından, "Ailem, şehrim ve yuvam" yazarak bir paylaşımda bulunması üzerine taraftarlar onu mesaj yağmuruna tuttu. Bir anda sosyal medyada gündeminin birinci sırasına yerleşen genç yıldız ile Ahmet Ağaoğlu önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacak. Bilindiği üzere Yusuf'u Avrupa'nın dev takımları uzun zamandır takip ediyor. Bu arada otoritesi, yazarımız 'ndan Yusuf Yazıcı'ya övgü. Toroğlu, "Yusuf ile Atiba'nın arasındaki fark futbol kalitesi bakımından çok belli. Birisi 8'se diğeri 5. Atiba gibi oyuncuyu bulabilirim ama Yusuf gibisini bulamam. Nereden bulacağım? Şu anda Türkiye'de oynayan Türk futbolculara bakın. Bana Yusuf gibi 5 tane Türk futbolcu sayamazsınız. Çok kaliteli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Altyapı madeni

Fırtına bu sezon altyapıdan gelen isimlerinin katkısı ile tam 20 puan elde etti. Bordo-mavililer, bu futbolcuların gol attığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle üst sıralardaki mücadelesinde önemli puanlar kazandı. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı 4'er golle ekibinin en skorer gençleri oldu.


Sosa bir başka

Arjantinli oyuncu , gol yollarında bu sezon takımına büyük katkı yaptı. Geçen sezon 25 lig maçında gol atma başarısı gösteremeyen bordo-mavili takımın kaptanı, bu sezon 27 karşılaşmada 5 golle skora destek verdi.

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