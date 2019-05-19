19 Mayıs 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Nazar değmesin!

Nazar değmesin!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 19.05.2019

22 yaşındaki futbolcu, ceza sahası dışından enfes plasesi ile ’u avladı; geceyi aydınlattı. Bu sezon 4. golünü kaydeden genç orta saha bunların 2’sini derbilerde attı

zorlu derbisinden 3 puanla ayrılırken, takımın yıldız isimlerinden muhteşem futbolu ve harikulade golüyle yine izleyenleri büyüledi. Sahada basmadık yer bırakmayan, mücadeleden hiç vazgeçmeyen 22 yaşındaki futbolcu 77. dakikada öyle bir gol attı ki hayran olmamak elde değildi. 'den aldığı pasta topu düzeltip ceza sahası dışından uzak köşeye plaseleyen Yusuf, 'u çaresiz bıraktı ve ekibine 3 puanı getiren isim oldu.

GENÇLERDEN GELEN 20 PUAN

Yusuf Yazıcı 90. dakikada taraftarların alkışlarıyla yerini Murat Cem'e bıraktı. Öte yandan Yusuf'un golüyle gelen galibiyet Trabzonspor genç futbolcu istatistiğini de yükseltti. Fırtına bu sezon altyapıdan gelen isimlerinin katkısı ile tam 20 puan elde etti. Bordo-mavililer, bu futbolcuların gol attığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle üst sıralardaki mücadelesinde önemli puanlar kazandı. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı 4'er Karadeniz ekibinin en skorer gençleri oldu.
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