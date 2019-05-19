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Messi değil Abdülkadir!
Giriş Tarihi: 19.05.2019
Karadeniz ekibinin genç yıldızı Abdülkadir Ömür, dün akşam da işbaşındaydı.
Novak'ın 53. dakikada attığı golde asisti yapan 19 yaşındaki futbolcu, geceye damgasını vurdu. Orta alandan aldığı topun ardından üst üste çalımlarla son çizgiye kadar inen Abdülkadir, yaptığı isabetli ortayla da Trabzonspor'un ilk golüne büyük katkı yaptı.
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