19 Mayıs 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Messi değil Abdülkadir!

Messi değil Abdülkadir!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 19.05.2019

ekibinin genç yıldızı Ömür, dün akşam da işbaşındaydı.

Novak'ın 53. dakikada attığı golde asisti yapan 19 yaşındaki futbolcu, geceye damgasını vurdu. Orta alandan aldığı topun ardından üst üste çalımlarla son çizgiye kadar inen , yaptığı isabetli ortayla da 'un ilk golüne büyük katkı yaptı.
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