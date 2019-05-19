19 Mayıs 2019, Pazar
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Derbi sever Novak
Giriş Tarihi: 19.05.2019
Ligin en skorer sol beki olan Filip Novak dün gece bir kez daha sahneye çıktı.
53. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ortasında topu kafayla ağlara yolladı. 28 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki 5. golünü Beşiktaş'a attı. 1'de Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 6 gole ulaşan Çek savunmacı, sezonun ilk yarısında 2-1 kazanılan Fenerbahçe karşılaşmasında da gol bulmuştu. Novak maç sonrası çifte mutluluk yaşadığını dile getirdi.
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