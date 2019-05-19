19 Mayıs 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Derbi sever Novak

Derbi sever Novak
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 19.05.2019

Ligin en skorer sol beki olan Filip Novak dün gece bir kez daha sahneye çıktı.

53. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ortasında topu kafayla ağlara yolladı. 28 yaşındaki futbolcu böylece 'deki 5. golünü 'a attı. 1'de 'nda olmak üzere toplam 6 gole ulaşan Çek savunmacı, sezonun ilk yarısında 2-1 kazanılan karşılaşmasında da gol bulmuştu. Novak maç sonrası çifte mutluluk yaşadığını dile getirdi.
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