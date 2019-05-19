19 Mayıs 2019, Pazar
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'FUTBOL DERSİ VERDİK'
Ahmet Ağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Takım futbolu nasıl oynanır, ayağa toplarla rakibi nasıl bunaltırız, örneğini çok iyi verdik. Futbolcularımızın mayıs sonuna kadar 6 aylık birikmiş alacakları var. UEFA ile ilgili konularda pazartesi gününden (yarın) sonra mücadelemiz başlayacak. Hugo Rodallega ile görüşmeler devam ediyor. Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı ile alakalı verilmiş bir karar yok. İsteyenler var. Haddi hesabı yok ama bizim tarafımızdan verilmiş bir karar yok. Gelecek sezon beklentiler daha yüksek olacak. Ona göre hareket edeceğiz."
Müthiş kapanış
Giriş Tarihi: 19.05.2019
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş karşısında alınan zaferi şu sözlerle özetledi: “Takım futbolu nasıl oynanır, ayağa toplarla rakip nasıl bunaltılır, örneğini çok iyi verdik. İnanılmaz mücadele ettik. Sahamızda güzel kapanış yaptık.”
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş karşılaşmasının ardından birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. "Şartlar ne olursa olsun bu takım zirve mücadelesi verecek demiştik" sözleriyle konuşmasına başlayan Ağaoğlu, "Herkesin alnından öpüyorum. Sahamızda iyi bir kapanış yaptılar. Seyircimiz inanılmaz bir destek verdi, sabır gösterdi. Takım halinde inanılmaz mücadele ettik. Böyle bir kapanış bekliyordum. Önümüzdeki senenin temellerini atıyoruz. Temel atma törenini kaçırmayalım" ifadelerini kullandı.
'FUTBOL DERSİ VERDİK'
Ahmet Ağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Takım futbolu nasıl oynanır, ayağa toplarla rakibi nasıl bunaltırız, örneğini çok iyi verdik. Futbolcularımızın mayıs sonuna kadar 6 aylık birikmiş alacakları var. UEFA ile ilgili konularda pazartesi gününden (yarın) sonra mücadelemiz başlayacak. Hugo Rodallega ile görüşmeler devam ediyor. Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı ile alakalı verilmiş bir karar yok. İsteyenler var. Haddi hesabı yok ama bizim tarafımızdan verilmiş bir karar yok. Gelecek sezon beklentiler daha yüksek olacak. Ona göre hareket edeceğiz."
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