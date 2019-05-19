19 Mayıs 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Penaltı itirazı!

Penaltı itirazı!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 Giriş Tarihi: 18.05.2019

ile arasında oynanan 33. haftam açında dakikalar 15'i gösterirken tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

çok adamla ceza sahasına yüklendi. Sol kanattan Abdülkadir'in ortaladığı topu arka direkte savunma uzaklaştırdı. Bu sırada Güven Yalçın'ın elinden seken topa Trabzonsporlular penaltı itirazında bulundu. Ancak hakem , 'elin doğal konumda olduğunu' belirterek pozisyonun devam etmesine karar verdi. İtirazlar uzun sürmedi.

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