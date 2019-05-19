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Penaltı itirazı!
Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 Giriş Tarihi: 18.05.2019
Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan 33. haftam açında dakikalar 15'i gösterirken tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Trabzonspor çok adamla Beşiktaş ceza sahasına yüklendi. Sol kanattan Abdülkadir'in ortaladığı topu arka direkte savunma uzaklaştırdı. Bu sırada Güven Yalçın'ın elinden seken topa Trabzonsporlular penaltı itirazında bulundu. Ancak hakem Fırat Aydınus, 'elin doğal konumda olduğunu' belirterek pozisyonun devam etmesine karar verdi. İtirazlar uzun sürmedi.
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