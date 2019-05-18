Yusuf Sarı imzaya yakın

Trabzonspor gelecek sezon öncesi ilk transferini sonlandırmaya çok yaklaştı Bordo-mavili kulüp, gurbetçi oyuncu Yusuf Sarı ile prensip anlaşmasına vardı

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik heyetin raporu doğrultusunda gelecek sezon kadroya en az 4 gurbetçi oyuncunun katılması için çalışmalar hızlandı. Bordo-mavililerin uzun zaman önce gündemine aldığı ve ilk kez FOTOMAÇ'ın duyurduğu Yusuf Sarı için de imza aşamasına gelindi. Marsilya'dan oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralayacak yönetim futbolcu ile de prensip anlaşmasına vardı. Sağ kanatta ve ofansif orta saha mevkilerinde görev yapan Yusuf, ümit milli takımda da oynuyor. Bu sezon Marsilya'nın ikinci takımında sadece 9 maç sahaya çıkan Sarı, yeteri kadar forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğunu açıklamıştı