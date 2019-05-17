17 Mayıs 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Anahtar Sosa

Anahtar Sosa
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.05.2019

Arjantinli, karşısında takımın sahadaki beyni olacak. , “Kaptan olarak bu galibiyeti çok istiyorum” dedi

'un Arjantinli maestrosu , maçını iple çekiyor... Eski takımına karşı kazanmak istediğini belirten tecrübeli futbolcu, "Kaptan olarak bu galibiyeti çok istiyorum. Kazanmak için sahada her şeyi yapacağız" diye konuştu. Takım arkadaşlarını da motive eden tangocu, önceki gün düzenlenen mangal partisinde yabancı oyuncuları toplayarak 3 puan sözü aldı. Arjantin basını 'Küçük prens' lakaplı oyuncu için, "Beşiktaş maçında tüm hünerlerini gösterecek" yorumu yaptı. Bu arada Sosa, 'ın sahadaki beyni olacak. Bordo-mavili çalıştırıcı, deneyimli öğrencisinden atakları organize etmesini istedi.

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