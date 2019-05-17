Anahtar Sosa

Arjantinli, Beşiktaş karşısında takımın sahadaki beyni olacak. Jose Sosa, “Kaptan olarak bu galibiyeti çok istiyorum” dedi

Trabzonspor'un Arjantinli maestrosu Jose Sosa, Beşiktaş maçını iple çekiyor... Eski takımına karşı kazanmak istediğini belirten tecrübeli futbolcu, "Kaptan olarak bu galibiyeti çok istiyorum. Kazanmak için sahada her şeyi yapacağız" diye konuştu. Takım arkadaşlarını da motive eden tangocu, önceki gün düzenlenen mangal partisinde yabancı oyuncuları toplayarak 3 puan sözü aldı. Arjantin basını 'Küçük prens' lakaplı oyuncu için, "Beşiktaş maçında tüm hünerlerini gösterecek" yorumu yaptı. Bu arada Sosa, Ünal Karaman'ın sahadaki beyni olacak. Bordo-mavili çalıştırıcı, deneyimli öğrencisinden atakları organize etmesini istedi.