18 Mayıs 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor, Beşiktaş’ı da eli boş göndermek istiyor

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TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 18.05.2019

ve ’ı mağlup eden Fırtına, bu sezon evindeki son maçta karşısına çıkıyor. ekibinde tek hedef taraftara 3 puanla veda etmek

'de 57 puanı bulunan , 62 puanla bir sıra üstünde bulunan 'ı konuk edecek. Bu sezon sahasında oynadığı 2 derbide ve 'ı mağlup eden bordo-mavililer, Beşiktaş'ı da yenerek taraftarlarına 3 puanla veda etmek istiyor. Büyük bir oranda dolu tribünler önünde oynanacak karşılaşmaya Fırtına, klasikleşen dizilişiyle çıkacak. Teknik direktör 'ın geçtiğimiz haftadaki kadrodan tek değişikliğe giderek stoperde Toure yerine Hosseini'ye görev vermesi bekleniyor. 52 yaşındaki hoca, Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmayı kazanacak güce ve motivasyona sahip olduklarını söyledi.

SON ANA DEK SAVAŞACAĞIZ

Karaman, sezona galibiyetlerle veda etmek istediklerini belirterek, "Sahamızda oynayacağımız maçta taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Ramazan olmasına ve hatta maçın iftara denk gelmesine rağmen taraftar bizi yalnız bırakmıyorsa bizim de onların yüzünü güldürmemiz gerek. Ancak rakibimiz Beşiktaş ve onların da hedefleri var. Biz de üçüncülük istiyoruz. Son haftaya bu umudumuzu taşımak için sahadan galibiyetle ayrılmamız gerektiğini biliyoruz. Bu anlayışla sahaya çıkacağız ve son saniyeye kadar mücadele edeceğiz. Savaşıp kazanacağız" ifadesini kullandı.

Büyük maçları seviyor

BU sezon büyük maçlarda iyi bir performans ortaya koyan , sadece deplasmanda G.Saray'a boyun eğdi. F.Bahçe karşısında 1 galibiyet, 1 beraberbirlik alan bordo-mavililer, evinde G.Saray'ı yenerken, deplasmanda ise Beşiktaş ile berabere kalmıştı.
Hiç fark etmez

Rodallega, 14 golün 9'unu iç sahada atarken, 5'ini deplasmanda kaydetti. Rodallega, bordo- mavililerin dış sahadaki maçlarda en çok golünü atan isim olurken, Nwakaeme 4, Sosa, Abdulkadir Parmak ve Novak 2, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Amiri ise 1'er gol attı.

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