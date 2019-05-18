Trabzonspor, Beşiktaş’ı da eli boş göndermek istiyor

Fenerbahçe ve Galatasaray’ı mağlup eden Fırtına, bu sezon evindeki son maçta Kartal karşısına çıkıyor. Karadeniz ekibinde tek hedef taraftara 3 puanla veda etmek

Süper Lig'de 57 puanı bulunan Trabzon, 62 puanla bir sıra üstünde bulunan Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu sezon sahasında oynadığı 2 derbide Fenerbahçe ve Galatasaray'ı mağlup eden bordo-mavililer, Beşiktaş'ı da yenerek taraftarlarına 3 puanla veda etmek istiyor. Büyük bir oranda dolu tribünler önünde oynanacak karşılaşmaya Fırtına, klasikleşen dizilişiyle çıkacak. Teknik direktör Ünal Karaman'ın geçtiğimiz haftadaki kadrodan tek değişikliğe giderek stoperde Toure yerine Hosseini'ye görev vermesi bekleniyor. 52 yaşındaki hoca, Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmayı kazanacak güce ve motivasyona sahip olduklarını söyledi.



SON ANA DEK SAVAŞACAĞIZ



Karaman, sezona galibiyetlerle veda etmek istediklerini belirterek, "Sahamızda oynayacağımız maçta taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Ramazan olmasına ve hatta maçın iftara denk gelmesine rağmen taraftar bizi yalnız bırakmıyorsa bizim de onların yüzünü güldürmemiz gerek. Ancak rakibimiz Beşiktaş ve onların da hedefleri var. Biz de üçüncülük istiyoruz. Son haftaya bu umudumuzu taşımak için sahadan galibiyetle ayrılmamız gerektiğini biliyoruz. Bu anlayışla sahaya çıkacağız ve son saniyeye kadar mücadele edeceğiz. Savaşıp kazanacağız" ifadesini kullandı.



Büyük maçları seviyor



BU sezon büyük maçlarda iyi bir performans ortaya koyan Trabzonspor, sadece deplasmanda G.Saray'a boyun eğdi. F.Bahçe karşısında 1 galibiyet, 1 beraberbirlik alan bordo-mavililer, evinde G.Saray'ı yenerken, deplasmanda ise Beşiktaş ile berabere kalmıştı.

Hiç fark etmez



Rodallega, 14 golün 9'unu iç sahada atarken, 5'ini deplasmanda kaydetti. Rodallega, bordo- mavililerin dış sahadaki maçlarda en çok golünü atan isim olurken, Nwakaeme 4, Sosa, Abdulkadir Parmak ve Novak 2, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Amiri ise 1'er gol attı.