Taçlandıracak

Ligde 10 haftadır yenilmeyen, üç yıl sonra takımı Avrupa kupalarına taşıyan başarılı hoca, Beşiktaş’ı yenerse 2010-11 sezonundan sonra ‘üç büyükler’ karşısında bordo-mavili ekipte galibiyet yaşayan ilk teknik adam unvanını da kazanacak

Spor Toto Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman için bu maçın ayrı bir önemi var. Başarılı çalıştırıcı, sahadan galibiyetle ayrılması halinde bordomavili takımda 2010-11 sezonundan sonra üç büyük rakibini aynı sezon içerisinde yenme başarısını gösteren ilk teknik adam olacak. Fırtına bu sevinci en son 2010-11 sezonunda Şenol Güneş ile yaşamıştı. İşin ilginci o dönem Güneş'in yardımcısı Ünal Karaman'dı...



G.SARAY VE FENER'İ DEVİRDİ



KARAMAN aynı gururu yaşamak için bu kez Şenol Güneş'i bir başka deyişle ustasını devirmek zorunda... 2010-11 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda Fenerbahçe'yi 3-2, Beşiktaş'ı 1-0, Galatasaray'ı ise 2-0 mağlup etmişti. Fırtına bu sezon da evinde ligin 4. haftasında Galatasaray'ı 4-0, 13. haftasında da Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek, 7 sezon sonra ilki gerçekleştirme fırsatı yakaladı.



GALİBİYETLE VEDA EDECEĞİZ



Uğurcan Çakır, bu sezon son kez çıkacakları Şenol Güneş Stadı'nda Beşiktaş'ı mağlup ederek taraftarlarına anlamlı şekilde veda etmek istediklerini söyledi. İç sahada bu sene çok iyi maçlar oynadıklarını hatırlatan başarılı file bekçisi, "Konya beraberliği hesapta olmayan bir kayıptı. Beşiktaş maçını kazanıp üçüncülük umudumuzu ligin son haftasına taşımak istiyoruz. Taraftarımız tribünleri doldursun. Onlara güzel bir galibiyet hediye etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Aydınus yönetecek



Beşiktaş maçına Fırat Aydınus atandı. Yarın akşam oynanacak mücadelede Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Süleyman Özay Üstlenecek. Dördüncü hakem ise Özgür Yankaya. Aydınus, ligde bu sezon Trabzonspor'un 4 maçında görev yaptı. Bordo-mavililer bu karşılaşmalarda Galatasaray'ı 4-0, Çaykur Rizespor'u 4-1, İM Kayserispor'u 4-2 mağlup ederken, ligin ilk haftasında Başakşehir'e 2-0 yenildi.