17 Mayıs 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Taçlandıracak

Taçlandıracak
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.05.2019

Ligde 10 haftadır yenilmeyen, üç yıl sonra takımı Avrupa kupalarına taşıyan başarılı hoca, Beşiktaş’ı yenerse 2010-11 sezonundan sonra ‘üç büyükler’ karşısında bordo-mavili ekipte galibiyet yaşayan ilk teknik adam unvanını da kazanacak

'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor'da teknik direktör için bu maçın ayrı bir önemi var. Başarılı çalıştırıcı, sahadan galibiyetle ayrılması halinde bordomavili takımda 2010-11 sezonundan sonra üç büyük rakibini aynı sezon içerisinde yenme başarısını gösteren ilk teknik adam olacak. Fırtına bu sevinci en son 2010-11 sezonunda ile yaşamıştı. İşin ilginci o dönem Güneş'in yardımcısı Ünal Karaman'dı...

G.SARAY VE FENER'İ DEVİRDİ

KARAMAN aynı gururu yaşamak için bu kez Şenol Güneş'i bir başka deyişle ustasını devirmek zorunda... 2010-11 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda Fenerbahçe'yi 3-2, Beşiktaş'ı 1-0, Galatasaray'ı ise 2-0 mağlup etmişti. Fırtına bu sezon da evinde ligin 4. haftasında Galatasaray'ı 4-0, 13. haftasında da Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek, 7 sezon sonra ilki gerçekleştirme fırsatı yakaladı.

GALİBİYETLE VEDA EDECEĞİZ

Uğurcan Çakır, bu sezon son kez çıkacakları Şenol Güneş Stadı'nda Beşiktaş'ı mağlup ederek taraftarlarına anlamlı şekilde veda etmek istediklerini söyledi. İç sahada bu sene çok iyi maçlar oynadıklarını hatırlatan başarılı file bekçisi, "Konya beraberliği hesapta olmayan bir kayıptı. Beşiktaş maçını kazanıp üçüncülük umudumuzu ligin son haftasına taşımak istiyoruz. Taraftarımız tribünleri doldursun. Onlara güzel bir galibiyet hediye etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Aydınus yönetecek

Beşiktaş maçına atandı. Yarın akşam oynanacak mücadelede Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Süleyman Özay Üstlenecek. Dördüncü hakem ise . Aydınus, ligde bu sezon Trabzonspor'un 4 maçında görev yaptı. Bordo-mavililer bu karşılaşmalarda Galatasaray'ı 4-0, Çaykur Rizespor'u 4-1, İM Kayserispor'u 4-2 mağlup ederken, ligin ilk haftasında Başakşehir'e 2-0 yenildi.

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