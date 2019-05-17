17 Mayıs 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Kritik toplantı

Kritik toplantı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.05.2019

Ünal hocanın kontratının uzatılması bekleniliyor. ve sponsorluk görüşmeleri de masada.

Bordo-mavili yönetim kurulu, maçı öncesi bir araya gelecek. Toplantıda; teknik direktör 'ın durumu, çalışmaları, sözleşmesi sona erecek oyuncular ve stat+forma göğüs sponsorluğu ile ilgili önemli kararlar alınacak. Yönetim, Ünal Karaman ile devam etme konusunda hem fikir. Görüşmede yeni sözleşmenin süresi ile ücretin belirlenmesi bekleniyor. Transfer çalışmaları ile kontratı sona erecek olan oyuncularla ilgili nasıl hareket edileceği de karara bağlanacak. Stat ve göğüs sponsorluğu için yapılan görüşmelerin de masaya yatırılması ve anlaşmanın detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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