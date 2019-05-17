Kritik toplantı
Ünal hocanın kontratının uzatılması bekleniliyor. Transfer ve sponsorluk görüşmeleri de masada.
Bordo-mavili yönetim kurulu, Beşiktaş maçı öncesi bir araya gelecek. Toplantıda; teknik direktör Ünal Karaman'ın durumu, transfer çalışmaları, sözleşmesi sona erecek oyuncular ve stat+forma göğüs sponsorluğu ile ilgili önemli kararlar alınacak. Yönetim, Ünal Karaman ile devam etme konusunda hem fikir. Görüşmede yeni sözleşmenin süresi ile ücretin belirlenmesi bekleniyor. Transfer çalışmaları ile kontratı sona erecek olan oyuncularla ilgili nasıl hareket edileceği de karara bağlanacak. Stat ve göğüs sponsorluğu için yapılan görüşmelerin de masaya yatırılması ve anlaşmanın detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
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