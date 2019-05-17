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Daha ne yapsın!
Giriş Tarihi: 17.05.2019
Trabzonspor’da 11 gol, 9 asiste imzasını koyan Nwakaeme’nin milli takıma çağrılmaması üzdü
Nwakaeme'nin Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemesi hem şaşırttı hem de üzdü. Bu sezon bordo- mavili forma ile 11 gol, 9 asist üreten tecrübeli futbolcuya destek veren camia, "Seçilmek için daha ne yapmalı?" diye sordu. 30 yaşındaki yıldız ayrıca sezon başında Hapoel Beer Sheva ile Avrupa Ligi elemelerinde de 1 gol, 1 asist kaydetmişti. Nwakaeme, milli takım yetkililerine en güzel cevabı Beşiktaş derbisinde sergileyeceği futbolla verecek.
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