17 Mayıs 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Daha ne yapsın!

Daha ne yapsın!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.05.2019

’da 11 gol, 9 asiste imzasını koyan Nwakaeme’nin milli takıma çağrılmaması üzdü

Nwakaeme'nin Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemesi hem şaşırttı hem de üzdü. Bu sezon bordo- mavili forma ile 11 gol, 9 asist üreten tecrübeli futbolcuya destek veren camia, "Seçilmek için daha ne yapmalı?" diye sordu. 30 yaşındaki yıldız ayrıca sezon başında Hapoel Beer Sheva ile Avrupa Ligi elemelerinde de 1 gol, 1 asist kaydetmişti. Nwakaeme, yetkililerine en güzel cevabı derbisinde sergileyeceği futbolla verecek.

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