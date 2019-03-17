Ünal Karaman: Takdir ediyorum
Bordo-mavili hoca, “Takım olma yolunda oyuncularımız inanılmaz mesafe kat ettiler. Çalıştılar, şikayet etmiyorlar. İnanılmaz duruş gösteriyorlar” dedi
Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, iki takım açısından zorlu bir maç oynadıklarını söyledi. Oyuncularının takdirlik bir mücadele gösterdiklerini belirten Karaman, "Sezon başından beri birçok zorluğu yaşadık. Ama takım olma yolunda oyuncularımız inanılmaz mesafe kat ettiler. Çalıştılar, şikayet etmiyorlar. Camianın bugünlere gelmesinde inanılmaz duruş gösteriyorlar. Camianın saha içi ve dışında sorunsuz yaşamını devam ettirmesi için başkan, yönetim ve taraftara teşekkür ediyorum" dedi.
"BU ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"
Takımından memnun olduğunu dile getiren bordomavili çalıştırıcı, şunları söyledi: "Savunma yönü düşük oyuncularla orta sahayı şekillendirdik. Bu anlamda oyuncularım da kendilerini geliştirmek için fırsat oluşturdular. Topun bizde fazla kalmasına özen gösteriyoruz. Beraberinde pozisyon oluşmasını sağlıyoruz, kalede tehlikede görüyorsunuz. Böyle oynamak riski de getiriyor elbette. Oyuncuların göstermiş olduğu mücadele benim açımdan gayet takdir edici. Bu şekilde devam edeceğiz
AMİRİ ETKİSİZDİ
Maça 11'de başlayan kanat oyuncusu Vahid Amiri çok etkisiz bir performans sergiledi. Ataklara destek vereyen İranlı futbolcu, paslarında da isabet sağlayamadı. Karaman, 62'de Amiri'nin yerine Olcay'ı aldı.
HÜSEYİN İYİYDİ
Fırtına'nın genç stoperi Hüseyin Türkmen sınıfı geçti. 21 yaşındaki savunmacı, pozisyonlara müdahaleleri arkadaşlarını yönlendirmesi ve uyumu ile geçer not aldı. Bu sezon 15. lig maçında görev yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!