MAÇ SONUCU l Erzurunspor 0 - 1 Trabzonspor l ÖZET

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Trabzonspor'u konuk etti. Son 3 haftada topladığı 7 puan ile çıkışa geçen Trabzonspor deplasmanda Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti ve çıkışını sürdürdü.



Bu sonuçlason 4 maçta 3. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 40 yaparken, Erzurumspor 22 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada sol kanattan Obertan'ın ortasında topla buluşan Kone müsait pozisyondaki Opseth'i gördü. Opseth'in etkisiz şutu kalecide kaldı.



10. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Kone'nin uzaktan sert şutunda top kalecide kaldı.



15. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Eduok, direkt kaleye şunu çekti ancak meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.



20. dakikada sol kanattan ilerleyen Leo, pasını ceza sahasındaki Opseth'e verdi ancak bu oyuncu müsait pozisyonda topu ıskaladı.



38. dakikada sol kanattan Obertan'ın ortasında topla buluşan Taylan, ceza sahası dışındaki Eduok'a çıkardı. Bu oyuncunun şutu kalecide kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



49. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Ekuban'ın sert vuruşunda top direkten döndü.



50. dakikada İbrahim'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Taylan'ın etkisiz şutu kalecide kaldı.



52. dakikada Eduok'un pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Taylan, sert ve düzgün vurdu ancak kaleci topu iki hamlede kontrol etti.



64. dakikada hızlı gelişen kontratakta Rodallega'nın ara pasında ceza sahası içinde hareketlenen Nwakaeme, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 0-1



71. dakikada Rodallega'nın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ekuban'nın şutunu kaleci son anda çıkardı.



85. dakikada ceza sahası dışından Rodellega sert vurdu, kaleciden seken topu Nwakaeme ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrası hakem Ali Palabıyık, faul gerekçesiyle golü iptal etti.



11'LER



BB Erzurumspor: Sehic, Tolga, Kanstrup, Lokman, Leo, Kone, Scuk (İbrahim dk. 45 ?), Obertan, Taylan, Eduok,



Trabzonspor: Uğurcan, Toure, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ekuban, Amiri, Nwakaeme, Rodallega