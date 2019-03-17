17 Mart 2019, Pazar
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Yorgun düştüler
Giriş Tarihi: 16.03.2019
Başkan Ağaoğlu, 17 saatlik yorgunluk sonrası havaalanında uykuya yenildi.
İsviçre'deki 8 saat süren CAS itirazının ardından Türkiye'ye dönüş yolunda havalimanında bekleyen başkan Ahmet Ağaoğlu bankta uyudu. 9 saatlik yolculuk ve 8 saat de görüşme yapan başkanın yorgunluktan uyurken fotoğrafını çeken başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın bu paylaşımı sosyal medyada yayıldı.
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