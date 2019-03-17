17 Mart 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Yorgun düştüler

Yorgun düştüler
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 16.03.2019

Başkan , 17 saatlik yorgunluk sonrası havaalanında uykuya yenildi.

'deki 8 saat süren itirazının ardından 'ye dönüş yolunda havalimanında bekleyen başkan Ahmet bankta uyudu. 9 saatlik yolculuk ve 8 saat de görüşme yapan başkanın yorgunluktan uyurken fotoğrafını çeken başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın bu paylaşımı sosyal medyada yayıldı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Erman Toroğlu: Ünal Karaman'a helal olsun Erman Toroğlu: "Ünal Karaman'a helal olsun"
Fırtına Erzurum'u tek golle geçti! Fırtına Erzurum'u tek golle geçti!
Ünal Karaman: Takdir ediyorum Ünal Karaman: Takdir ediyorum
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör