16 Mart 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonsporlu futbolculara milli davet

Trabzonsporlu futbolculara milli davet
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 16.03.2019

Trabzonsporlu 6 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, oyuncular , , , , ve 'a, ülkelerinin milli takımlarından davet geldiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Yusuf Yazıcı ve Uğurcan Çakır A Milli Takım, Hüseyin Türkmen Ümit Milli Takım, Arda Akbulut 18 Yaş Altı Milli Takımı, Filip Novak Çekya Milli Takımı ve Caleb Ekuban da Gana Milli Takımı kadrosuna dahil edildi."



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