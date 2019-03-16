16 Mart 2019, Cumartesi
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Trabzonsporlu futbolculara milli davet
Giriş Tarihi: 16.03.2019
Trabzonsporlu 6 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, oyuncular Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut, Filip Novak ve Caleb Ekuban'a, ülkelerinin milli takımlarından davet geldiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Yusuf Yazıcı ve Uğurcan Çakır A Milli Takım, Hüseyin Türkmen Ümit Milli Takım, Arda Akbulut 18 Yaş Altı Milli Takımı, Filip Novak Çekya Milli Takımı ve Caleb Ekuban da Gana Milli Takımı kadrosuna dahil edildi."
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