Gençliğimi yaşayamadım

Rodallega, "Kendinde gördüğüm en temel esik sabır" dedi. Gördüğü en şakacı futbolcuların Ekuban ile G.Saraylı Muğdat olduğunu belirten 33 yaşındaki forvet, futbolculuk nedeniyle gençliğini tam yaşayamadığını dile getirdi. Kolombiyalı, gördüğü en çalışkan futbolcunun Pereira, en doğrucu futbolcunun da Sosa olduğunu da belirtti.

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