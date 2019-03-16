16 Mart 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Gençliğimi yaşayamadım

Gençliğimi yaşayamadım
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 Giriş Tarihi: 15.03.2019

, " gördüğüm en temel esik sabır" dedi. Gördüğü en şakacı futbolcuların ile G.Saraylı olduğunu belirten 33 yaşındaki forvet, futbolculuk nedeniyle gençliğini tam yaşayamadığını dile getirdi. , gördüğü en çalışkan futbolcunun , en doğrucu futbolcunun da olduğunu da belirtti.

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