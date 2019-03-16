16 Mart 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Nwakaeme kozu

Nwakaeme kozu
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 15.03.2019

Takımın son 8 golünün 5’ine direkt katkısı olan 29 yaşındaki Nİjeryalı bugün de en büyük silah

Bugün deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacak 'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle tam kadro çalışamayan bordo-mavililerde gözler yine 'de olacak. Son iki haftada ve Akhisar maçlarında golleriyle takımını sırtlayan Nwakaeme, Fırtına'nın ligde attığı son 8 golün 5'ine ise direkt katkı sağladı. 3 gol ve 2 asist yapan 29 yaşındaki yıldız, Erzurumspor sınavında da 'ın en önemli kozu olacak

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