16 Mart 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Nwakaeme kozu
Giriş Tarihi: 15.03.2019
Takımın son 8 golünün 5’ine direkt katkısı olan 29 yaşındaki Nİjeryalı bugün de en büyük silah
Bugün deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle tam kadro çalışamayan bordo-mavililerde gözler yine Nwakaeme'de olacak. Son iki haftada Kasımpaşa ve Akhisar maçlarında golleriyle takımını sırtlayan Nwakaeme, Fırtına'nın ligde attığı son 8 golün 5'ine ise direkt katkı sağladı. 3 gol ve 2 asist yapan 29 yaşındaki yıldız, Erzurumspor sınavında da Ünal Karaman'ın en önemli kozu olacak
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!