Nwakaeme kozu

Takımın son 8 golünün 5’ine direkt katkısı olan 29 yaşındaki Nİjeryalı bugün de en büyük silah

Bugün deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle tam kadro çalışamayan bordo-mavililerde gözler yine Nwakaeme'de olacak. Son iki haftada Kasımpaşa ve Akhisar maçlarında golleriyle takımını sırtlayan Nwakaeme, Fırtına'nın ligde attığı son 8 golün 5'ine ise direkt katkı sağladı. 3 gol ve 2 asist yapan 29 yaşındaki yıldız, Erzurumspor sınavında da Ünal Karaman'ın en önemli kozu olacak