Avrupa aşkına

Bordo-mavili takım Erzurumspor’u mağlup ederek ligi Avrupa kupalarına katılacak bir noktada bitirme hedefine bir adım daha yaklaşmayı planlıyor

Sezonu Avrupa kupalarına katılacak bir noktada tamamlamak isteyen Trabzonspor, Süper Lig'de kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor ile bugün deplasmanda karşılaşacak. Bordo-mavili takımda bu karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Onazi, Pereira ve Kamil ile kart cezalısı Yusuf forma giyemeyecek. Teknik direktör Ünal Karaman bu oyuncuların yokluğunda kadrosunda mini revizyon yapacak. Stoper Hüseyin Türkmen'i savunmanın sağında görevlendirecek olan 52 yaşındaki hoca, Toure ile Hosseini'yi ise stoperde birlikte oynatacak. Karaman, kart cezalısı olan Yusuf'un yerine oynatacağı isim konusunda ise kararsız kaldı. Bu bölge için Amiri ile Olcay Şahan arasındaki karar maç saatinde verilecek.

HEDEFE KESiNLiKLE VARACAĞIZ



Teknik direktör Ünal Karaman, Erzurumspor deplasmanından galibiyetle döneceklerine inandığını vurguladı. 52 yaşındaki hoca, "Hedefimiz ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde noktalamak ve Avrupa kupalarına kesinlikle katılmak. Erzurumspor deplasmanında da bu anlayışla hedeflerimiz için oynayacağız. Bugüne kadar eksiklerimizin olmasının arkasına hiç sığınmadık. Bundan sonra da sığınmayız. Sahada olan arkadaşlarım bu formanın ağırlığının bilincinde olarak en iyisini yapmak adına gereken özveriyi gösterecektir" dedi.



CEZALI YUSUF YALNIZ BIRAKMADI



Trabzonspor'un Erzurumspor ile oynayacağı maç öncesi cezalı durumda olan Yusuf Yazıcı da takım arkadaşlarını yalnız bırakmayarak otobüsle Erzurum'a gitti. Moral vermek için kafilede yer alan 22 yaşındaki 10 numaranın bu davranışı teknik heyetin taktirini topladı.

HIZLI OYNAYIN



Ünal Karaman, futbolcularını hızlı oynamaları yönünde uyardı. 52 yaşındaki hocanın, "Hızlı pas oyun bütünlüğümüz açısından çok önemli. Topu ayağınızda fazla tutmayın" dediği belirtildi.