15 Mart 2019, Cuma

TRABZONSPOR

CAS duruşması sonrası Trabzonspor'dan açıklama

Trabzonspor'dan CAS açıklaması
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 Giriş Tarihi: 15.03.2019

Kulüp Başkanı , Spor Tahkim Mahkemesi'ndeki (CAS) duruşmanın kendileri açısından çok iyi geçtiğini, mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.

Kulübü'nün, 2010-2011 sezonu sonunda yaşanan şikeiddiaları süreci kapsamında FIFA'nın başvurularını reddetmesinin ardından CAS'a yaptığı başvuru neticesinde duruşma bugün İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleşti. Bordo-mavili kulübün başkanı , başkan yardımcıları Önder Bülbüloğlu ve Ertuğrul Doğan, yöneticiler Ahmet Fikret Gökhan, Sertaç Güven, Eda Lermi Zorer ve avukat Erdem Egemen ile birlikte İsviçre'de Trabzonspor'u temsil eden Froriep Hukuk Bürosu'ndan Jean Marguerat, Lucien Valloni ve Evin Durmaz'ın da hazır bulunduğu duruşma, yaklaşık 8 saat sürdü.

AĞAOĞLU: BİZİM AÇIMIZDAN İYİ BİR DURUŞMA OLDU

Duruşmanın ardından açıklamada bulunan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, iyi bir savunma yaptıklarını belirterek, "Bütün argümanlarımızı büyük bir ciddiyet ve kararlılıkla ortaya koyduk. Bizim açımızdan gayet iyi bir duruşma oldu. Başarılı bir savunma yaptık. Karşı tarafta FIFA, TFF ve Fenerbahçe avukatları da kendi savunmalarını gerçekleştirdi. CAS bir adalet mekanizması ve CAS'ın adil davranacağına, adalet dağıtacağına inanıyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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