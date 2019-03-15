15 Mart 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Erzurum'a hareket etti

Trabzonspor Erzurum'a hareket etti
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 Giriş Tarihi: 15.03.2019

, 'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı maçı hazırlıklarını tamamlayarak 'a hareket etti.

'nden, Teknik Direktör Ünal Karaman, yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili ekip ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Basınla paylaşılan fotoğraflarda bordo-mavili oyuncuların neşeli oldukları gözlendi. Bordo-mavili takım öğle yemeğinin ardından saat 14:00'de kara yolu ile 'a hareket ederek burada kampa girecek.

Kafilede 19 futbolcu yer aldı
'in 26. haftasında 'un, maçı kamp kadrosuda açıklandı. Erzurum'a hareket eden bordo-mavili kafilede, Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Zargo Toure, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Ali Osman Karnapoğlu, Filip Novak, Luis Ibanez, Batuhan Artlarslan, Murat Cem Akpınar, , Abdulkadir Parmak, Vahid Amiri, , Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Hugo Rodallega ve Koray Kılınç yer aldı.

Karaman'ın kozu Nwakaeme

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