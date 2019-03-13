13 Mart 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzon çok büyük kulüp

Trabzon çok büyük kulüp
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.03.2019

Sezon başında 'dan satın alma opsiyonu ile kiralanan 'dan 'a övgü.

'dan 'a övgü... Sezon başında 'dan satın alma opsiyonu ile kiralanan Ekuban, Gana 'nın Kenya ile oynayacağı Afrika Uluslar Kupası eleme maçı kadrosuna çağrıldı. İlk kez bu daveti alan Ekuban, ülke basınına yaptığı açıklamada, "'de de oynadım ancak böyle bir davet almadım. Trabzonspor'un farklı ve büyük bir kulüp olduğunu bir kez daha anladım" dedi.
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