13 Mart 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Trabzon çok büyük kulüp
Giriş Tarihi: 13.03.2019
Sezon başında Leeds United'dan satın alma opsiyonu ile kiralanan Ekuban'dan Trabzonspor'a övgü.
Ekuban'dan Trabzonspor'a övgü... Sezon başında Leeds United'dan satın alma opsiyonu ile kiralanan Ekuban, Gana Milli Takımı'nın Kenya ile oynayacağı Afrika Uluslar Kupası eleme maçı kadrosuna çağrıldı. İlk kez bu daveti alan Ekuban, ülke basınına yaptığı açıklamada, "İngiltere'de de oynadım ancak böyle bir davet almadım. Trabzonspor'un farklı ve büyük bir kulüp olduğunu bir kez daha anladım" dedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!