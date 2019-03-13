13 Mart 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

5 yıl sonra ilk yaşandı

5 yıl sonra ilk yaşandı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.03.2019

Fırtına, Akhisar'ı yenerek 25. haftayı kayıpsız kapatmıştı.

Puanını 40'a yükselten ve 4. sıradaki yerini koruyan ekibi, 5 yıl sonra bir ilki de yaşadı. Bordo- mavili ekip, 5 sene aranın ardından 25. haftalar itibarı ile puan cetvelinde ilk 4'te yer bulmayı başardı. maçını da kazanmanın planlarını yapan , bu sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedef koydu.
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