13 Mart 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
5 yıl sonra ilk yaşandı
Giriş Tarihi: 13.03.2019
Fırtına, Akhisar'ı yenerek 25. haftayı kayıpsız kapatmıştı.
Puanını 40'a yükselten ve 4. sıradaki yerini koruyan Karadeniz ekibi, 5 yıl sonra bir ilki de yaşadı. Bordo- mavili ekip, 5 sene aranın ardından 25. haftalar itibarı ile puan cetvelinde ilk 4'te yer bulmayı başardı. Erzurum maçını da kazanmanın planlarını yapan Trabzonspor, bu sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedef koydu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!