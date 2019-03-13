13 Mart 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Fedakar Yusuf

Fedakar Yusuf
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.03.2019

'dan büyük fedakarlık... Akhisar maçında oyundan alınırken bir grup taraftarın tepki gösterdiği 22 yaşındaki yıldızın ikinci yarıya "Kendimi biraz daha zorlayabilirim" diyerek çıktığı bildirildi.

Maç öncesinde sakat olan ve sağlık ekibinin "Riske etmemeliyiz" dediği Yusuf'un, ayağında ödem olduğu ve bu yüzden performansının düştüğü ortaya çıktı.

ŞENOL HOCA İLE GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ

, hakkında konuştu. Genç maestro, ''Her zaman 'a katkıda bulunmak ve büyük başarılar yakalamak istiyorum. Ay-yıldızlı formayı giymek gurur vericidir. Şenol hoca ile birlikte güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum'' dedi.
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