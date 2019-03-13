13 Mart 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Abdülkadir Ömür gün sayıyor

Abdülkadir Ömür gün sayıyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.03.2019

Sakatlığı nedeniyle iki haftadır takımdan ayrı kalan , yeniden arkadaşları ile olmak için gün sayıyor.

En kısa zamanda takıma katılmak için çalışmalara başladığını söyleyen genç oyuncu, "İnşallah çok daha iyi bir şekilde döneceğim" dedi. Hafta sonunu ailesiyle birlikte köyünde geçiren yıldız oyuncu, kardeşleri ve ailesi ile birlikte olduğu dönemin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
100 bini kapacak 100 bini kapacak
5 yıl sonra ilk yaşandı 5 yıl sonra ilk yaşandı
Trabzon çok büyük kulüp Trabzon çok büyük kulüp
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör