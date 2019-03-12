12 Mart 2019, Salı
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İbanez'den şok hamle
Giriş Tarihi: 12.03.2019
Takımda fazla forma şansı bulamayan oyunculardan olan İbanez, alacaklarının ödenmediği gerekçesi ile kulübü TFF'ye şikayet etti.
Toplam 480 bin euro'luk alacağı bulunan İbanez, üç sezondur bordo-mavili takımda forma giyiyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli oyuncuyla yolların kesin olarak ayrılacağı ancak öncesinde Finansal Fair Play kriterlerine takılmamak için kendisine en kısa zamanda ödemenin yapılacağı belirtildi. İbanez yılda 900 bin euro kazanıyor.
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