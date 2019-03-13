13 Mart 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

100 bini kapacak

100 bini kapacak
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.03.2019

'in Sheva takımından 1.1 milyon euro'ya transfer edilen Nwakaeme, bu sezon forması altında 8 gol ve 5 asiste imza attı.

'de 7 gol, 4 asist; 'nda 1 gol, 1 asist yapan Nijeryalı futbolcunun sözleşmesinde madde akıllara geldi. Buna göre Nwakaeme gole katkı anlamında 19 sayısına ulaşırsa, 100 bin euro bonus alacak.

RAKAMLARIN DİLİ

7 - , Süper Lig'de oynadığı son 7 maçın ilk yarısında sadece 'dan gol yedi. Diğer karşılaşmalarda geçit vermedi.

2 - Kaptan , bordo-mavili takımın formasıyla Süper Lig'de attığı üç golün ikisini Akhisarspor'a karşı kaydetti.

5 - Fırtına'nın Süper Lig'de attığı son yedi golün beşinde Anthony Nwakaeme'nin doğrudan katkısı var (3 gol ve 2 asist)
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