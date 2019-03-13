13 Mart 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
RAKAMLARIN DİLİ
7 - Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 7 maçın ilk yarısında sadece Galatasaray'dan gol yedi. Diğer karşılaşmalarda geçit vermedi.
2 - Kaptan Jose Sosa, bordo-mavili takımın formasıyla Süper Lig'de attığı üç golün ikisini Akhisarspor'a karşı kaydetti.
5 - Fırtına'nın Süper Lig'de attığı son yedi golün beşinde Anthony Nwakaeme'nin doğrudan katkısı var (3 gol ve 2 asist)
100 bini kapacak
Giriş Tarihi: 13.03.2019
İsrail'in Sheva takımından 1.1 milyon euro'ya transfer edilen Nwakaeme, bu sezon Trabzonspor forması altında 8 gol ve 5 asiste imza attı.
Süper Lig'de 7 gol, 4 asist; Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 gol, 1 asist yapan Nijeryalı futbolcunun sözleşmesinde madde akıllara geldi. Buna göre Nwakaeme gole katkı anlamında 19 sayısına ulaşırsa, 100 bin euro bonus alacak.
RAKAMLARIN DİLİ
7 - Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 7 maçın ilk yarısında sadece Galatasaray'dan gol yedi. Diğer karşılaşmalarda geçit vermedi.
2 - Kaptan Jose Sosa, bordo-mavili takımın formasıyla Süper Lig'de attığı üç golün ikisini Akhisarspor'a karşı kaydetti.
5 - Fırtına'nın Süper Lig'de attığı son yedi golün beşinde Anthony Nwakaeme'nin doğrudan katkısı var (3 gol ve 2 asist)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!