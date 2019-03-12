12 Mart 2019, Salı

TRABZONSPOR

Yusuf Yazıcı'ya destek

Yusuf Yazıcı'ya destek
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 12.03.2019

Yönetici , “ olarak Yusuf ile görüştük, tam desteğimizi bildirdik” dedi.

Futbol Şube Sorumlusu Haluk , Akhisarspor maçında oyundan alınırken bir grup taraftarın tepki gösterdiği Yusuf 'ya sahip çıktı. "Yusuf, tüm kesimlerin takdirini kazanmış önemli bir oyuncudur" diyen Şahin, "Bir kısım taraftarımızın oyuncumuza gösterdiği tepki, bizi derinden üzmüştür. Unutulmamalıdır ki 22 yaşında olmasına rağmen bu futbolcumuz sorumluluktan asla kaçmamış, kaptanlığın hakkını da vermiştir. Birçok sakat nedeniyle geride kalan isimlere daha çok yük bindi ve onlar da inanılmaz efor sarf etti. olarak oyuncumuzla maçtan sonra görüşerek kendisine olan inancımızı yineledik. Taraftarımız tüm takıma sahip çıkmalı" diye konuştu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
İbanez'den şok hamle İbanez'den şok hamle
Nwakaeme farkı Nwakaeme farkı
Vitrin kulübüz "Vitrin kulübüz"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör