12 Mart 2019, Salı
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Yusuf Yazıcı'ya destek
Giriş Tarihi: 12.03.2019
Yönetici Şahin, “Yönetim olarak Yusuf ile görüştük, tam desteğimizi bildirdik” dedi.
Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Akhisarspor maçında oyundan alınırken bir grup taraftarın tepki gösterdiği Yusuf Yazıcı'ya sahip çıktı. "Yusuf, tüm kesimlerin takdirini kazanmış önemli bir oyuncudur" diyen Şahin, "Bir kısım taraftarımızın oyuncumuza gösterdiği tepki, bizi derinden üzmüştür. Unutulmamalıdır ki 22 yaşında olmasına rağmen bu futbolcumuz sorumluluktan asla kaçmamış, kaptanlığın hakkını da vermiştir. Birçok sakat nedeniyle geride kalan isimlere daha çok yük bindi ve onlar da inanılmaz efor sarf etti. Yönetim olarak oyuncumuzla maçtan sonra görüşerek kendisine olan inancımızı yineledik. Taraftarımız tüm takıma sahip çıkmalı" diye konuştu.
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