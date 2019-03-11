11 Mart 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'ya destek

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'ya destek
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 Giriş Tarihi: 11.03.2019

Kulübü Futbol Şube Sorumlusu , 'nın kulüp altyapısından yetişen ve bugün tüm kesimlerin takdirini kazanmış önemli bir oyuncu olduğunu söyledi.

Şahin, yaptığı açıklamada, 'de 'un konuk ettiği Akhisarspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada oyundan alınırken taraftarların tepki gösterdiği 'ya sahip çıktı.

"Yusuf, kulübümüzün altyapısından yetişen ve bugün tüm kesimlerin takdirini kazanmış önemli bir oyuncudur." diyen Şahin, "A takıma katıldığı günden itibaren gerek kişiliği gerekse futboluyla ön plana çıkmayı başarmıştır. Yusuf, Trabzonspor'un olduğu kadar milli takımımızın da geleceği adına çok önemli bir oyuncudur." ifadelerini kullandı.

, Yusuf Yazıcı'ya Akhisarspor maçında tepki gösterilmesini doğru bulmadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son oynadığımız Akhisarspor maçında bir kısım taraftarımızın oyuncumuza gösterdiği tepki, bizi derinden üzmüştür. Unutulmamalıdır ki 22 yaşında olmasına rağmen bu oyuncumuz sorumluluktan asla kaçmamış, takımdaki eksikler nedeniyle taktığı kaptanlık pazubendinin hakkını da vermiştir. Futbolcularımız, sakatlık yaşayan oyuncularımız nedeniyle performanslarının da üzerine çıkmışlar, haliyle yorgunluk yaşamışlardır. Bu yorgunluk hem fiziksel hem de mental anlamda futbolcularımızı etkilemiştir. Bu gibi durumlarda taraftarlarımızın sadece Yusuf'a değil bütün oyuncularımıza sahip çıkması gerekiyor."

Yönetim kurulu olarak Yusuf Yazıcı'ya gereken desteği verdiklerini belirten Şahin, "Oyuncumuzla maçtan sonra görüşerek kendisine olan inancımızı yineledik. Erzurumspor maçında cezası nedeniyle oynayamayacak olan Yusuf, sonraki haftalarda yerini alıp, yine önemli işlere imza atacaktır." diye konuştu.

Ünal Karaman'dan futbol okuluna ziyaret
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor vitrin kulüplerden biridir "Trabzonspor vitrin kulüplerden biridir"
Trabzonspor'da kritik hafta Trabzonspor'da kritik hafta
Başın öne eğilmesin Başın öne eğilmesin
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör