12 Mart 2019, Salı

TRABZONSPOR

Hazır ol Olcay

Hazır ol Olcay
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 12.03.2019

Kart cezalısı olduğu için hafta sonu deplasmanda oynanacak Erzurumspor maçında forma giyemeyecek Yusuf Yazıcı'nın yerine hazırlanacak.

Akhisarspor sınavının ikinci yarısında oyuna girmesine rağmen iyi bir performans ortaya koyan Olcay'ın hafta boyunca özel çalışmalar yapacağı belirtiliyor. 31 yaşındaki futbolcunun karşılaşmasına 11'de başlaması bekleniyor.
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