12 Mart 2019, Salı
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Hazır ol Olcay
Giriş Tarihi: 12.03.2019
Kart cezalısı olduğu için hafta sonu deplasmanda oynanacak Erzurumspor maçında forma giyemeyecek Yusuf Yazıcı'nın yerine Olcay Şahan hazırlanacak.
Akhisarspor sınavının ikinci yarısında oyuna girmesine rağmen iyi bir performans ortaya koyan Olcay'ın hafta boyunca özel çalışmalar yapacağı belirtiliyor. 31 yaşındaki futbolcunun Erzurum karşılaşmasına 11'de başlaması bekleniyor.
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