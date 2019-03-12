12 Mart 2019, Salı
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68 MİLYON TL ÇÖZÜM OLACAK
Bordo mavililer, CAS'tan istediği sonucu çıkarması durumunda Türkiye'de şike yapıldığı tescil edildiği için TFF'ye ceza verilmesi yönünde karar alınabilir. Trabzonspor, şike davasının yanında Avrupa'ya lisans almak için bir çıkarma daha yapacak. Ekonomik kriz nedeniyle FIFA ve UEFA'da ceza almasına neden olacak dosyaları bulunan bordo- mavililer, UEFA yetkilileri ile görüşerek Avrupa kupalarına katılmak için lisans almaya çalışacak. Sermaye artırımından gelen 68 milyon TL ile bu sıkıntının çözülmesi bekleniyor.
BEKLENTiLER YÜKSEK
Camianın CAS duruşmasından beklentileri çok yüksek. Bu duruşma için hazırlıklarını büyük oranda tamamlayan bordo-mavili kulüpte Başkan Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri, kulüp profesyonelleri, davayla yakından ilgilenen avukatlar, sivil toplum kuruluşları da süreci yakından takip etmek ve destek olmak amacıyla İsviçre'ye gidecek.
Trabzonspor'da Avrupa seferi
Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 Giriş Tarihi: 12.03.2019
2011 şike davası için CAS’ta 15 Mart’ta duruşmaya çıkacak bordo-mavililer, ayrıca Avrupa kupalarına katılmak için lisans alma amacıyla UEFA ile masaya oturacak.
Trabzonspor'un bu ay içinde Avrupa seferleri olacak. Bordo- mavililer, ilk olarak 15 Mart'ta CAS'ta şike davasında duruşmaya katılacak. Kulüp, 2010-11 sezonunda şike yapıldığının tescil edilmesine rağmen TFF'nin bu konuda gerekli yaptırımları uygulamadığı konusunda önce UEFA sonra FIFA'ya yaptığı başvurular sonrasında olayı CAS'a taşımıştı. Şimdi İsviçre'nin Lozan kentinde Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Trabzonspor'un başvurusu doğrultusunda karar verecek ve bu karar şike davasının seyrini büyük ölçüde etkileyecek.
68 MİLYON TL ÇÖZÜM OLACAK
Bordo mavililer, CAS'tan istediği sonucu çıkarması durumunda Türkiye'de şike yapıldığı tescil edildiği için TFF'ye ceza verilmesi yönünde karar alınabilir. Trabzonspor, şike davasının yanında Avrupa'ya lisans almak için bir çıkarma daha yapacak. Ekonomik kriz nedeniyle FIFA ve UEFA'da ceza almasına neden olacak dosyaları bulunan bordo- mavililer, UEFA yetkilileri ile görüşerek Avrupa kupalarına katılmak için lisans almaya çalışacak. Sermaye artırımından gelen 68 milyon TL ile bu sıkıntının çözülmesi bekleniyor.
BEKLENTiLER YÜKSEK
Camianın CAS duruşmasından beklentileri çok yüksek. Bu duruşma için hazırlıklarını büyük oranda tamamlayan bordo-mavili kulüpte Başkan Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri, kulüp profesyonelleri, davayla yakından ilgilenen avukatlar, sivil toplum kuruluşları da süreci yakından takip etmek ve destek olmak amacıyla İsviçre'ye gidecek.
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