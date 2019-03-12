12 Mart 2019, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Avrupa seferi

Trabzonspor'da Avrupa seferi
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 Giriş Tarihi: 12.03.2019

2011 şike davası için ’ta ’ta duruşmaya çıkacak bordo-mavililer, ayrıca kupalarına katılmak için lisans alma amacıyla ile masaya oturacak.

'un bu ay içinde seferleri olacak. Bordo- mavililer, ilk olarak 'ta 'ta şike davasında duruşmaya katılacak. Kulüp, 2010-11 sezonunda şike yapıldığının tescil edilmesine rağmen 'nin bu konuda gerekli yaptırımları uygulamadığı konusunda önce sonra 'ya yaptığı başvurular sonrasında olayı CAS'a taşımıştı. Şimdi 'nin Lozan kentinde (CAS) Trabzonspor'un başvurusu doğrultusunda karar verecek ve bu karar şike davasının seyrini büyük ölçüde etkileyecek.

68 MİLYON TL ÇÖZÜM OLACAK

Bordo mavililer, CAS'tan istediği sonucu çıkarması durumunda 'de şike yapıldığı tescil edildiği için TFF'ye ceza verilmesi yönünde karar alınabilir. Trabzonspor, şike davasının yanında Avrupa'ya lisans almak için bir çıkarma daha yapacak. Ekonomik kriz nedeniyle FIFA ve UEFA'da ceza almasına neden olacak dosyaları bulunan bordo- mavililer, UEFA yetkilileri ile görüşerek Avrupa kupalarına katılmak için lisans almaya çalışacak. Sermaye artırımından gelen 68 milyon TL ile bu sıkıntının çözülmesi bekleniyor.

BEKLENTiLER YÜKSEK

Camianın CAS duruşmasından beklentileri çok yüksek. Bu duruşma için hazırlıklarını büyük oranda tamamlayan bordo-mavili kulüpte Başkan Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri, kulüp profesyonelleri, davayla yakından ilgilenen avukatlar, sivil toplum kuruluşları da süreci yakından takip etmek ve destek olmak amacıyla İsviçre'ye gidecek.
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