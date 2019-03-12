12 Mart 2019, Salı

TRABZONSPOR

Ekuban'ın milli gururu

Ekuban'ın milli gururu
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 12.03.2019

Sezon başı Leeds'ten satın alma opsiyonlu kiralanan Gana asıllı İtalyan santrfor , Gana aday kadrosuna davet edildi.

Bordo-mavili formayla başarılı bir grafik çizen 24 yaşındaki futbolcu bu daveti ilk kez aldı. Gana'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde 23 Mart'ta Kenya ile yapacağı maça çarılan genç oyuncu, büyük bir mutluluk yaşadı. , ve kupada toplam 27 maçta 7 gol kaydetti.
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