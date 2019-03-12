12 Mart 2019, Salı
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Ekuban'ın milli gururu
Giriş Tarihi: 12.03.2019
Sezon başı Leeds'ten satın alma opsiyonlu kiralanan Gana asıllı İtalyan santrfor Ekuban, Gana Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi.
Bordo-mavili formayla başarılı bir grafik çizen 24 yaşındaki futbolcu bu daveti ilk kez aldı. Gana'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde 23 Mart'ta Kenya ile yapacağı maça çarılan genç oyuncu, büyük bir mutluluk yaşadı. Ekuban, Süper Lig ve kupada toplam 27 maçta 7 gol kaydetti.
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