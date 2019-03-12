12 Mart 2019, Salı

TRABZONSPOR

Parmak ısırtıyor

Parmak ısırtıyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 12.03.2019

Abdülkadir , son haftalardaki çıkışı ile dikkat çekiyor.

Taraftarlar onu oyun stili ve başarı öyküsüyle 'nın Hırvat ismi İvan Rakitic'e benzetiyor. Yıllık 600 bin lira gibi cüzi bir bedelle top koşturan 24 yaşındaki futbolcu, çıtayı yükseltti. Öyle ki milli takıma gitmeyi de hayal ediyor. , "Bu formayı yılmadan bıkmadan, savaşarak giydim. Bir gün formasını da giymeyi hayal ediyorum" diye konuştu.
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