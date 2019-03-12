12 Mart 2019, Salı
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Parmak ısırtıyor
Giriş Tarihi: 12.03.2019
Abdülkadir Parmak, son haftalardaki çıkışı ile dikkat çekiyor.
Taraftarlar onu oyun stili ve başarı öyküsüyle Barcelona'nın Hırvat ismi İvan Rakitic'e benzetiyor. Yıllık 600 bin lira gibi cüzi bir bedelle top koşturan 24 yaşındaki futbolcu, çıtayı yükseltti. Öyle ki milli takıma gitmeyi de hayal ediyor. Parmak, "Bu formayı yılmadan bıkmadan, savaşarak giydim. Bir gün milli takım formasını da giymeyi hayal ediyorum" diye konuştu.
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