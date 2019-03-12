12 Mart 2019, Salı
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Nwakaeme farkı
Giriş Tarihi: 12.03.2019
Trabzonspor, Nwakaeme'nin gol attığı maçları kaybetmiyor.
Bordo-mavili ekibin ligde oynadığı son 3 maçta Nwakaeme 3 gol 1 asistle takımına önemli katkı sağladı. 29 yaşındaki oyuncu, takımın en skoreri Rodallega'nın (12) ardından en golcü ismi. Karadeniz ekibi, Nwakaeme'nin fileleri sarstığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti, 11 puanı hanesine yazdırdı. Bin 410 dakika sahada kalan tecrübeli yıldız 7 gol atarken, 4 de asist yaptı. 7 golün 5'ini sağ ayakla, 2'sini ise sol ayakla kaydetti.
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