11 Mart 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Uğurcan’ın hakkı

Uğurcan’ın hakkı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 11.03.2019

'un genç file bekçisi 'ın performansı her geçen gün daha da iyiye gidiyor.

'ın kadro dışı kalmasından sonra kaleyi devralan her geçen maçta biraz daha üzerine koyuyor. 19 yaşındaki genç eldiven Mart ayındaki maçlar için Şenol Güneş'ten davet bekliyor. Trabzonsporlular da Uğurcan'ın kaleyi hak ettiğini düşünüyor.
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