11 Mart 2019, Pazartesi
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Uğurcan’ın hakkı
Giriş Tarihi: 11.03.2019
Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır'ın performansı her geçen gün daha da iyiye gidiyor.
Onur Kıvrak'ın kadro dışı kalmasından sonra kaleyi devralan Uğurcan Çakır her geçen maçta biraz daha üzerine koyuyor. 19 yaşındaki genç eldiven Mart ayındaki maçlar için Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten davet bekliyor. Trabzonsporlular da Uğurcan'ın kaleyi hak ettiğini düşünüyor.
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