11 Mart 2019, Pazartesi
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Nwakaeme sezon başı Trabzonspor'a imza atarken 1.1 milyon euro istemişti. 1 milyon euro'ya sözleşmeyi imzalamıştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'na da "Toplamda 19 gole katkı sağlarsam 100 bin euro bonus alırım" demişti. Bu sözleri kontratına da yazılmıştı. Nwakaeme 8 gol, 4 asistle oynuyor. Kalan 9 haftada 7 gole daha etki ederse 100 bin euro bonus alacak.
Nwakaeme farkı
Giriş Tarihi: 11.03.2019
Nijeryalı yıldızın, diri görüntüsü camiayı mutlu etti. Orta sahada kaptırdığı topun ardından 50 metre koşup geri kazanması alkış aldı.
Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme çok formda... Bordo-mavili takımın attığı son 7 golün 5'ine direkt katkısı var. Lig ve kupadaki son 4 maçta fileleri 4 kez sarsarken 1 de asist yaptı. Ünal Karaman'ın favorileri arasında yer alan oyuncu sadece hücum performansıyla değil, savunmada yaptıklarıyla da dikkat çekiyor. Akhisar maçında orta sahada meşin yuvarlağı kaptırdıktan sonra verdiği müthiş çaba takdir topladı. Nwakaeme, rakibi 50 metre kovalayıp, topu geri kazandı. Karaman da "Çok alışık olmamasına rağmen bizim isteğimiz ve kendi arzusuyla savunmaya da yardım ediyor. Çok özel bir oyuncu" dedi.
Nwakaeme sezon başı Trabzonspor'a imza atarken 1.1 milyon euro istemişti. 1 milyon euro'ya sözleşmeyi imzalamıştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'na da "Toplamda 19 gole katkı sağlarsam 100 bin euro bonus alırım" demişti. Bu sözleri kontratına da yazılmıştı. Nwakaeme 8 gol, 4 asistle oynuyor. Kalan 9 haftada 7 gole daha etki ederse 100 bin euro bonus alacak.
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