11 Mart 2019, Pazartesi
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PENALTILAR ONUN
Jose Sosa, ailesi ve kendisinin Trabzon'da mutlu olduğunu dile getirirken bu takıma kaptanlık yapmasının kendisini gururlandırdığını söyledi. Tangocu "Takımda çok iyi bir hava var. Bir şeyleri hep beraber başarmaya çalışıyoruz. Genç arkadaşlarımıza da yardımcı oluyoruz" diye konuştu. Bu arada Rodallega 7 penaltının 4'ünü kaçırmıştı. Penaltıları, Akhisar maçında olduğu gibi Sosa kullanacak.
Jose Sosa: "Biz yaparız"
Giriş Tarihi: 11.03.2019
Akhisarspor maçında 3 puanı getiren penaltıyı atan Arjantinli yıldız, takım arkadaşlarına güvendiğini söyledi. Sosa “Bu ekip seneye Avrupa’da olacak” dedi.
Trabzonspor'da kaptan Jose Sosa, yaşadıkları sakatlık ve hakem engellemelerine rağmen iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi. Akhisar maçında galibiyeti getiren penaltıyı filelere yollayan 33 yaşındaki futbolcu, Avrupa Kupası'nı hedeflediklerini ifade etti. Tecrübeli oyuncu "Bu sezon birçok genç arkadaşımız forma giyiyor. Bu çok değerli. Hepsine çok güveniyorum. Biz ekip olarak seneye hep beraber Avrupa'da olacağız" dedi.
PENALTILAR ONUN
Jose Sosa, ailesi ve kendisinin Trabzon'da mutlu olduğunu dile getirirken bu takıma kaptanlık yapmasının kendisini gururlandırdığını söyledi. Tangocu "Takımda çok iyi bir hava var. Bir şeyleri hep beraber başarmaya çalışıyoruz. Genç arkadaşlarımıza da yardımcı oluyoruz" diye konuştu. Bu arada Rodallega 7 penaltının 4'ünü kaçırmıştı. Penaltıları, Akhisar maçında olduğu gibi Sosa kullanacak.
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