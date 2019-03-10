10 Mart 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Ünal Karaman'dan futbol okuluna ziyaret

Ünal Karaman'dan futbol okuluna ziyaret
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 10.03.2019

Teknik Direktörü , 'in Borçka ilçesindeki Trabzonspor Borçka Okulu'nu ziyaret etti.

Her yaştan futbolseverin yoğun ilgisiyle karşılanan Karaman, yürütülen sportif faaliyetler hakkında okulun kurucusu Osman Genç'ten bilgi aldı.

Tesislerde bir süre Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş ve yetkililerle sohbet eden Karaman, minik futbolcuların antrenmanını izledi.

Saha içerisine girerek miniklerle sohbet eden, fotoğraf çektirerek forma imzalayan , öğrencilere oynarken okullarını, derslerini asla ihmal etmemelerini öğütledi.

Karaman, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerin sporun içinde olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Renklerine gönül verdikleri takımın futbol okulu içerisinde, kendilerini geliştirerek hayatın içinde olmalarını görmek bizleri son derece mutlu ediyor. İnşallah hem okul hem de spor hayatlarında başarılı olurlar, biz de bunun gururunu yaşarız." ifadelerini kullandı.

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