11 Mart 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

5 yılın ardından ilk 4'te

5 yılın ardından ilk 4'te
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 11.03.2019

Bordo mavililer sahasında Akhisarspor'u mağlup ederek lig dördüncülüğündeki konumunu sağlamlaştırdı.

25. haftalar itibarıyla en son 2013- 14 sezonunda ilk 4 arasında yer almıştı. O sezon 37 puan almıştı. 5 sezon sonra 40 puanla yeniden ilk 4 takım arasına girdi. Hedefleri bu basamağı korumak.

AVRUPA KUPASI AŞKINA

Bordo mavililer genç futbolcularıyla bu sezon taraflı-tarafsız herkesin takdirini kazandı. ve öğrencileri hata yapmayıp gelecek sezon Avrupa Kupaları vizesini almayı hedefliyor. Şehir de tüm gücüyle buna kenetlendi.
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