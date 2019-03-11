11 Mart 2019, Pazartesi
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AVRUPA KUPASI AŞKINA
Bordo mavililer genç futbolcularıyla bu sezon taraflı-tarafsız herkesin takdirini kazandı. Ünal Karaman ve öğrencileri hata yapmayıp gelecek sezon Avrupa Kupaları vizesini almayı hedefliyor. Şehir de tüm gücüyle buna kenetlendi.
5 yılın ardından ilk 4'te
Giriş Tarihi: 11.03.2019
Bordo mavililer sahasında Akhisarspor'u mağlup ederek lig dördüncülüğündeki konumunu sağlamlaştırdı.
Trabzonspor 25. haftalar itibarıyla en son 2013- 14 sezonunda ilk 4 arasında yer almıştı. O sezon 37 puan almıştı. 5 sezon sonra 40 puanla yeniden ilk 4 takım arasına girdi. Hedefleri bu basamağı korumak.
AVRUPA KUPASI AŞKINA
Bordo mavililer genç futbolcularıyla bu sezon taraflı-tarafsız herkesin takdirini kazandı. Ünal Karaman ve öğrencileri hata yapmayıp gelecek sezon Avrupa Kupaları vizesini almayı hedefliyor. Şehir de tüm gücüyle buna kenetlendi.
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